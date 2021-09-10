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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 kişi yakalandı

MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 kişi yakalandı

Edirne'den Yunanistan'a geçmeye kaçmaya çalışan 11 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı: 

"Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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