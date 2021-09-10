Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11 kişi yakalandı

Edirne'den Yunanistan'a geçmeye kaçmaya çalışan 11 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:
"Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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