Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 13 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda bir grubun yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaşan ekipler, Bozburun açıklarında şüphelilerin bulunduğu tekneyi durdurdu.

Teknede, meslekten ihraç edilen ve yargılamaları süren asker, polis, ebe ve öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 13 zanlı bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.