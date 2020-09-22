Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisi yakalandı

Güvenlik güçleri, Yenikadın köyü yakınlarında yaptığı kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi İ.Ö ile Ö.B'yi yakaladı.
Şüpheliler, ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Güvenlik güçleri, Yenikadın köyü yakınlarında yaptığı kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi İ.Ö ile Ö.B'yi yakaladı.
Şüpheliler, ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.