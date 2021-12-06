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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 4 eski polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla FETÖ şüphelileri S.Y., M.Y., S.Y. ve H.D. yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken, Ayvalık’ın Badavut mevki açıklarında yakalandı. Şüphelilerin yanında 2 de çocuk bulundu. Yakalanan şüphelilerin, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmaktan haklarında adli işlem yapıldığı ve yargılanmalarının devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada 3 adet cep telefonu, 8 bin dolar, bin 500 euro ele geçirilirken, kaçmaya çalıştıkları fiber tekneye de el konuldu. Teknede bulunan organizatör M.E.V. ile birlikte 7 kişi karaya çıkarılarak polise teslim edildi. Polis tarafından yapılan soruşturmada tespit edilen diğer organizatör İ.A. da yakalanarak gözaltına alındı.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemlerinin ardından 2’si ihraç komiser yardımcısı, 2'si ihraç edilmiş polis memuru olan 4 şüpheli, FETÖ/PDY üyesi olmaktan; M.E.V. ve İ.A. ise göçmen kaçakçılığı suçlarından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden meslekten ihraç edilen es polisler S.Y. ve H.D. ile organizatör İ.A. ve M.E.V. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Y. için ev hapsi verilirken, diğer şüpheli S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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