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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, FETÖ üyeliği nedeniyle haklarındaki soruşturma devam eden 6 kişiyi yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan bilgilendirmeye göre, Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 kişilik grup tespit edildi.

Zanlılar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince sınır hattından kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerden 4'ü hakkında FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturma bulunduğu, bunlardan birinin meslekten ihraç edilmiş jandarma astsubay, birinin ise eski hakim olduğu belirlendi.

Hudut kartalları, İpsala ilçesine bağlı Subaşı Hudut Karakol sorumluluk sahasından yurt dışına kaçmaya çalışan ve FETÖ üyeliği nedeniyle haklarında soruşturma devam eden 2 kişiyi daha yakaladı. Şüphelilerden birinin eski polis olduğu saptandı. 

Şüpheliler, adli işlemler için kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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