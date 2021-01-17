  • BIST 1.524
  • Altın 438,496
  • Dolar 7,4448
  • Euro 9,0064
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 0 °C
»

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 11 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 13 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 11'i tutuklandı.
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 11 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 13 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanan 12'si adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 11'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Bozburun Mahallesi açıklarındaki teknede 15 Ocak'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan, aralarında meslekten ihraç edilen ve yargılamaları süren asker, polis, ebe ve öğretmenlerin de bulunduğu 13 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa'da polisi şehit eden sanığa müebbet hapis cezası verildi14 Ocak 2021 Perşembe 14:53
  • FETÖ'nün 'sivil imam'larına MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle dava14 Ocak 2021 Perşembe 13:23
  • Ankara'da gürültü kavgasında öfkeli kadın, 4 komşusunu tüfekle yaraladı13 Ocak 2021 Çarşamba 23:08
  • Önce bacanağını sonra kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü13 Ocak 2021 Çarşamba 21:06
  • Sahte altın getiren şüpheliyi, iş yerinin kepenklerini indirip yakalattı13 Ocak 2021 Çarşamba 21:05
  • Van'da binanın çatısından düşen 2 kardeş hayatını kaybetti13 Ocak 2021 Çarşamba 21:04
  • Balıkesir’de uyuşturucu taciri 7 kişi tutuklandı13 Ocak 2021 Çarşamba 21:02
  • Kahramanmaraş’ta gasp şüphelileri yakalandı13 Ocak 2021 Çarşamba 19:17
  • Restoranda garsonu vurarak öldüren sanığa 25 yıl hapis13 Ocak 2021 Çarşamba 18:24
  • Bolu'da 334 bin TL değerinde gümrük kaçağı telefon ele geçirildi13 Ocak 2021 Çarşamba 16:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti