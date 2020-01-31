  • BIST 119.850
  • Altın 302,264
  • Dolar 5,9798
  • Euro 6,5955
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 0 °C
»

Yunanistan'da koronavirüs şüphesi

Yunanistan'ın Selanik kentinde, 62 yaşında bir erkeğin yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) şüphesiyle müşahede altına alındığı bildirildi.
Yunanistan'da koronavirüs şüphesi

Yunan basınına açıklama yapan AHEPA Hastane Müdürü Panayotis Panteliadis, dün hastaneye kaldırılan bir kişide koronavirüse benzer belirtilerin görüldüğünü dile getirdi. Panteliadis, hastaya yapılan test sonuçlarının yarın çıkacağını söyledi.

Hastanede karantinada tutulan ve Yunan vatandaşı olduğu belirtilen kişinin kısa süre önce Çin'in Vuhan kentini ziyaret ettiği aktarıldı. 

SALGIN DÜNYAYA YAYILIYOR

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 170 olduğunu açıklamış, virüsten etkilenenlerin sayısını 7 bin 711 olarak vermişti. Virüsten dolayı müşahade altına alınanların sayısının da 81 bin 947'ye çıktığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan'a tepki30 Ocak 2020 Perşembe 23:20
  • Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti30 Ocak 2020 Perşembe 21:22
  • Erdoğan Yüzyılın Anlaşması'nı eleştirdi30 Ocak 2020 Perşembe 18:19
  • Bahçeli'den Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki30 Ocak 2020 Perşembe 16:39
  • 31 Ocak 2020 Cuma Hutbesi yayınlandı!30 Ocak 2020 Perşembe 15:29
  • Korona dehşeti büyüyor! 6 bin kişi karantinaya alındı30 Ocak 2020 Perşembe 15:29
  • Meteorolojiden yoğun kar uyarısı30 Ocak 2020 Perşembe 15:26
  • Hatay'daki 'DUMAN-9' operasyonunda 17 kişi yakalandı30 Ocak 2020 Perşembe 15:13
  • AKUT’un 'Güvendeyim' uygulamasına depremden sonra ilgi30 Ocak 2020 Perşembe 15:11
  • Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem30 Ocak 2020 Perşembe 14:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti