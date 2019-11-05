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Yunanistan'da liseli öğrenciler sokakta

Atina'da, lise öğrencilerinin üniversitelere giriş sistemindeki değişiklikleri protestosuna polis müdahale etti.
Yunanistan'da liseli öğrenciler sokakta

Yunanistan'ın başkenti Atina'da lise öğrencileri üniversitelere giriş sistemindeki değişiklikleri protesto etmek için sokağa döküldü.

PARLAMENTOYA YÜRÜDÜLER

Atina Üniversitesi binası önünde toplanan yüzlerce öğrenci, sloganlar atarak Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Parlamento binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alan çevik kuvvet ekipleri, kendilerine taş ve sopalarla saldıran öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Bir foto muhabirinin de başından hafif şekilde yaralandığı olaylar sırasında 3 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

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