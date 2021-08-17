  • BIST 1.455,110
  • Altın 484,53
  • Dolar 8,4050
  • Euro 9,8750
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 27 °C
»

Yunanistan’da orman yangınları sürüyor

Yunanistan’da, çeşitli yerlerde çıkan çalı ve orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yunanistan’da orman yangınları sürüyor

Başkent Atina’nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzeybatısında yer alan Vilia ilinde çıkan yangının yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlaması üzerine bazı köylerin boşaltıldığı, bölgede kimi ana arterlerin trafiğe kapatıldığı bildirildi.

İtfaiye Teşkilatınca yapılan açıklamada, Vilia'da ormanlık alanda dün öğleden sonra çıkan ve gece boyu devam ederek rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahale edildiği, Panorama, Thea, Paleohori, Paleokundura ve Agia Sotira yerleşim birimleri ve bir huzurevinin boşaltıldığı belirtildi.

uccaa-25355667.jpg

Yaklaşık 10 kilometrelik alana yayılan yangına aralarında Rus Beriev-200 tipi uçağın yer aldığı 5 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter, 330 itfaiye personeli ve 115 araç ile müdahale edildiği aktarıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ekiplerinin yanı sıra orduya ait piyade birlikleri, polis teşkilatı, yerel yönetimlere ait iş makineleri ve gönüllü vatandaşların katıldığı ifade edildi.

Öte yandan, dün Atina’nın güneyinde yer alan Keratea bölgesinde çıkan yangının kontrol altına alındığı, yeniden alevlenme olasılığına karşılık itfaiye ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.

Attika’daki Parnithas ile Eğriboz Adası'nın kuzeyinde ve Mora Yarımadası’nda günler sonrasında kontrol altına alınan yangınlarla ilgili soğutma çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan’da orman yangınları sürüyor17 Ağustos 2021 Salı 13:51
  • Bozkurt'ta 'becayiş' uygulaması: Kaymakam değişti17 Ağustos 2021 Salı 13:42
  • 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı17 Ağustos 2021 Salı 13:30
  • Düzce'de boru patladı, cadde ve sokaklar suyla doldu17 Ağustos 2021 Salı 13:27
  • Japonya’da 7 eyalet daha Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı17 Ağustos 2021 Salı 13:20
  • Eymir Gölü de kirlendi17 Ağustos 2021 Salı 12:59
  • Bakan Çavuşoğlu Ürdün’de17 Ağustos 2021 Salı 12:53
  • Selin vurduğu Bozkurt ilçesinin kaymakamı görevden alındı17 Ağustos 2021 Salı 12:48
  • Fransa'nın güneyindeki orman yangını nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi17 Ağustos 2021 Salı 12:46
  • Evinin balkonundan düşen Hülya, 7 gün sonra hayatını kaybetti17 Ağustos 2021 Salı 12:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti