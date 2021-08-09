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Yunanistan’daki orman yangınlarına İspanya’dan destek

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın kuzeyindeki Evia Adası’nda (Eğriboz) orman yangınlarına müdahale için İspanya’dan destek geldi.
Yunanistan’daki orman yangınlarına İspanya’dan destek

Türkiye’de çıkan orman yangınlarına müdahaleye destek için uçak gönderen İspanya, bu sefer de Yunanistan’a yardım gönderdi. Ülkenin başkenti Atina’nın kuzeyindeki Evia Adası’nda (Eğriboz) müdahalelerin sürdüğü orman yangınlarında, ada sakinlerinin feribotlarla tahliye işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ekathimerini’nin haberinde orman yangınlarının çıktığı bölgeleri ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yaşanan felaketi "Kabus gibi bir yaz" olarak değerlendirdi.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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