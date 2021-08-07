Yunanistan'daki yangın felaketi büyüyor: Yangının külleri, İstanbul'a kadar ulaştı

Yunanistan'daki Atina'ya kadar ilerleyen yangınlar giderek büyüyor. Dün gece saatlerinde Girit adasında da orman yangını başladı. Facianın boyutu ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı: Yangının külleri, İstanbul'a kadar ulaştı.

Akdeniz havzasını etkisi altına alan şiddetli sıcaklara bağlı dev yangınlar, Yunanistan’a da zor günler yaşatıyor. Salı günü başlayan yangınlar sert rüzgâr ve kavurucu sıcaklarla yüz binlerce dönüm araziye yayıldı. Onlarca köy boşaltıldı, binlerce kişi evini terk etti. Bir fabrika ile Atina’ya su sağlayan barajlardan biri de yandı.

Dün gece saatlerinde Girit adasında da orman yangını başladı.

ALEVLER YOLU AŞTI

Varimpopi’de çarşamba günü kontrol altına alınan, ancak perşembe yeniden başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede 15 km’lik alana yayıldı. Alevler, itfaiyenin tüm tedbirlerine rağmen ülkenin en büyük ulaşım ağı olan Atina-Selanik karayolu üzerinden geçerek, kalabalık yerleşim merkezleri olan Krioneri, Ayios Stefanos, Kapandriti ve Afidnes ilçelerine sıçradı. Varimpopi’de elektrik direğinin başına düşmesi sonucu bir itfaiyeci öldü. Aynı yangında Atina’nın su ihtiyacını küçük bir bölümünü karşılayan Maraton barajı da alevlere teslim oldu. Yunan hükümeti, yangınlarda evleri yananlara acil ihtiyaçları için 600’er Euro, onarım çalışmaları için ise en az 6 biner Euro para yardımı yapılacağını açıkladı.

Alevler nedeniyle bölgedeki tüm yerleşim merkezleri boşaltıldı. Polis, evlerini terk etmek istemeyen bazı vatandaşları zorla uzaklaştırdı. Afidnes ilçesindeki büyük bir otogalerinin yanmasıyla 100’den fazla aracın infilak etmesi sonucu çıkan gürültü, yangından kaçmaya çalışan ilçe sakinlerinde büyük bir paniğe yol açtı.

FACİAYI GÖSTEREN KORKUNÇ DETAY: İSTANBUL'A KADAR ULAŞTI

Yunanistan'da meydana gelen yangın felaketinin boyutu her geçen gün artarken, yangının büyüklüğüne ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İstanbul, Aydın, İzmir gibi çeşitli illerde Yunanistan'daki yangınıın külleri taşındı, gökyüzünde kül bulutları oluştu.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu durumun nedeninin Yunanistan'daki orman yangınları olduğunu söyledi. Kadıoğlu, "Turuncu gökyüzünün nedeni Yunanistan'dan gelen sınır tabakadaki rüzgarlar. Güneş ışığında 7 renkten ilkleri saçıla saçıla geriye turuncu ve kırmızı renk kaldı. Biz de onu görüyoruz" dedi.

SAHİLLERDE CAN PAZARI

Eğriboz adasında, alevlerin tehdit ettiği yerleşim merkezlerinden panik içinde kaçarak sahilde toplanan 631 kişi, Yunan Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleri tarafından bölgeden tahliye edildi, Limni sahilinde mahsur kalan 1200 kişi ise feribotlarla uzaklaştırıldı. Adadaki yangında dün akşama kadar 250 bin dönüm arazi kül oldu. İlia bölgesinde ise itfaiyeciler, antik Yunan’da ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı Olimpia kasabasına yaklaşan alevleri durdurmak için seferber oldu.

Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Fransa (2 uçak, 83 itfaiyeci), İsveç (2 uçak), İsviçre (3 helikopter), İsrail (16 itfaiyeci) ve Romanya’dan (112 itfaiyeci, 23 itfaiye aracı) yardım geleceğini açıkladı. ABD, Deniz Kuvvetleri’ne ait P-8 tipi deniz gözetleme uçağını Yunanistan’a göndereceğini duyurdu. Bakanlık ayrıca, Rusya’dan kiralanan “Beriev 200” tipi yangın söndürme uçağı ile aynı tipte ikinci bir uçak kiralanmasını kararlaştırdı.

‘UÇAKLAR ESKİ’ YORUMU

Yunanistan, 38 ila 40 arasında olan, büyük bölümü de eski uçak ve helikopterlerden oluşan yangın söndürme filosuna ek olarak 8 yeni uçak sipariş etti. Yunan Skai televizyonuna konuşan uçak mühendisi Fedon Karaiosifidis, uçakların bazılarının 50 yıllık olduklarını belirterek şunları söyledi: “Yangın söndürme uçakları piyasası çok küçük. İmalatçı firma yılda 1 veya 1.5 uçak imal edebiliyor. 8 uçağı almamız 2030’u bulur.”

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Eğriboz Adası'ndan Mora Yarımadası'na kadar düzinelerce kasaba ile köy tahliye edildi.

Mora Yarımadası'nda antik Olimpia kentinde dün kontrol altına alınan yangınlar bugün yeniden hızlandı.

Yarımadada alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Eğriboz adasındaki yangın da sürüyor. Adada yaklaşık 300 ev ile 200 bin dönüm arazi kül oldu.

Görgü tanıkları itfaiyenin bölgede olmadığını, sadece gönüllülerin söndürme çalışmalarına katıldığını belirtiyor.

DÜNYADAN DESTEK

Yunanistan’ın yangınlarla mücadelesine yurt dışından da destek var.

Fransa iki yangın söndürme uçağı ve 80’den fazla itfaiyeci ile çalışmalara katkı sağlıyor.

MİÇOTAKİS: BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DURUM

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkede etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle benzeri görülmemiş koşullarla karşı karşıya olduklarını söyledi. Perşembe akşamı halka seslenen Başbakan Kiriakos Miçotakis, “Önceliğimiz her zaman, mülkiyetin, doğal hayatın ve kritik konumdaki altyapıların korunması ile birlikte insan hayatının korunmasıdır. Ancak ne yazık ki bu koşullar altında, aynı anda bu hedeflerin tümüne ulaşabilmemiz mümkün değil. Kontrol edilemeyen yangınlar iklim değişikliğinin bir gerçeğidir” dedi.