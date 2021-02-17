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Yunanistan'dan insanlığa sığmayan hamle

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmenin donmak üzereyken kurtarıldığını bildirdi.
Yunanistan'dan insanlığa sığmayan hamle

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından paraları alınan ve şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmenin donmaktan kurtarıldığını açıkladı.

GASBEDİLİP DARBEDİLDİLER

Göçmenler, Türkiye sınırına Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla sınır dışı edilmeye çalışıldı. Sığınmacıları önce gasbeden Yunan güvenlik güçleri, daha sonra darbederek soğuğun ortasında kaderlerine terk etti.

Burada ölüme terk edilen göçmenler, Türk güvenlik güçleri tarafından mahsur bırakıldıkları bölgeden kurtarıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları bölgeden donmaya karşı kurtarılarak Edirne’deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi” denildi.

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