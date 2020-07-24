  • BIST 118.891
  • Altın 416,875
  • Dolar 6,8375
  • Euro 7,9347
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 21 °C
»

Yunanistan’dan trajikomik Ayasofya kehaneti ve putları yıkmaya giden sahabenin hikayesi

Yunanistan’ın Ayasofya ile ilgili trajikomik “Onu açacak kişi bela kazanacak, ülke de batacak” kehaneti, akıllara putları yıkmaya giden sahabe efendimizin hikayesini getirdi. İşte o hikaye:
Yunanistan’dan trajikomik Ayasofya kehaneti ve putları yıkmaya giden sahabenin hikayesi

Ayasofya Camisi’nin yıllar sonra yeniden ibadete açılması karşısında çılgına dönen Yunanlılar, trajikomik kehanetlerde bulunuyor. 

Bunlardan biri olan “Onu açacak kişi bela kazanacak, ülke de batacak” yorumu akıllara putları yıkmaya giden sahabe efendimizin hikayesini getirdi.

Gazetemiz yazarı Yusuf Sağlam, o hikayeyi yazdı:

“Ayasofya’nın tekrar açılması ile ilgili en komik yorumlar doğal olarak Yunanistan’dan geliyor. Onlardan en komik olanı ise Ayasofya’yı tekrar camiye çevirdiğimizde helak olacağımıza dair yorumlar. Yunanistan halkına empoze edilmeye çalışılan düşünce şu: “Onlar açsa da mutlu olamayacaklar. Siz merak etmeyin. Onu açacak kişi bela kazanacak, ülke de batacak” diye anlatılıyormuş. Bu haberleri okuduğumda aklıma putları yıkmaya giden sahabe efendimizin hikayesi geldi. 

addd.jpg

Olay şöyle:

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem, Taif halkı Müslüman olmayı kabul ettikten sonra Lat adlı putu ortadan kaldırmak üzere Taif’e özel memurlar gönderdi. 

Sakif'li bir kimse olan Muğire ibn Şube bu küçük heyetin mensuplarındandı. 

Put kırmak üzere vazifelendirilmiş bu heyet, varacağı yere ulaştığında bilhassa şehrin hurafelere inanan kadınları arasında hiç şüphesiz dehşete yol açtı. 

Kalpleri henüz batıldan sıyrılmamış olan bu kadınlar, putlarının yıkılacağı için çok üzgündü. Muğire, hemşehrilerinin haleti ruhiyelerini çok iyi biliyordu ve bu sebeple işin eğlence tarafını tuttu. 

Zira Taifli bazı insanlar, Muğire’nin putu kırdığında öleceğine inanıyordu.

Puta ilk balyoz darbesini indirir indirmez bir feryat kopardı ve bayılmış gibi yapıp, kendini yere attı. 

Henüz kalpleri İslam’a tam bağlanmamış olanlarla birlikte hurafeciler bundan çok memnun oldular. Aralarında olay hakkında iyice konuşmaya daldıklarında, Muğire radiyallahu anh gülmekten katılırcasına ayağa kalktı ve put kırma işine devam ederek bütün mabedi baştan aşağı yıkıp devirdi.

İslam Hükumeti adına, puta adak olarak evvelce getirilip bırakılmış bütün kıymetli eşyayı müsadere etti.

Peygamberimiz, ele geçen bu meblağı çok miktarda borç bırakarak şehit düşen Urve'nin oğlu Ebu'l-Muleyh'e, diğer bazı sadaka olarak gelen meblağlar ile birlikte yardım şeklinde verilmesini emretti."

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liman kenti İasos ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor23 Temmuz 2020 Perşembe 12:57
  • Kreşteki flamingo yavruları rüzgara karşı kanat çırpmaya başladı23 Temmuz 2020 Perşembe 12:57
  • Tatil paketi satın alırken 'dikkatli olun' uyarısı23 Temmuz 2020 Perşembe 12:55
  • Çeşme'de oteller bayram rezervasyonlarını doldurdu23 Temmuz 2020 Perşembe 12:50
  • Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava hakim olacak23 Temmuz 2020 Perşembe 10:48
  • Akbalık yavrularının Munzur Çayı'ndaki yaşam mücadelesi görüntülendi23 Temmuz 2020 Perşembe 10:48
  • Kurbanlık için küçükbaş önerisi23 Temmuz 2020 Perşembe 10:47
  • Milli sporculardan "Kadına şiddete hayır" mesajları23 Temmuz 2020 Perşembe 10:47
  • Ayasofya Camisi için Fetih Suresi okundu23 Temmuz 2020 Perşembe 09:37
  • 'Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu'nun detayları belli oldu23 Temmuz 2020 Perşembe 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti