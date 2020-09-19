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Yunanistan'ı Ianos kasırgası vurdu: 2 ölü, 1 kayıp

Yunanistan'ın Thessaly bölgesini vuran Ianos kasırgası 2 kişinin ölümüne neden oldu, 1 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Kasırganın getirdiği yağışlar ise ülkede sele yol açtı.
Yunanistan'ı Ianos kasırgası vurdu: 2 ölü, 1 kayıp

Yunanistan'ın vuran Ianos kasırgası Thessaly bölgesininde hayatı felç etti. Etkili olan kasırga nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kaybolduğu kaydedildi. Acil Durum yetkilileri yaşlı bir kadının sel basan evinde ölü bulunduğunu, 63 yaşındaki bir çobanın ise yükselen sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini duyurdu. İtfaiye ekiplerinin uyarılarına rağmen aracını nehir sularının yükseldiği bir köprüye doğru süren bir kadının da kaybolduğu açıklandı.

KASIRGA YAĞIŞ DA GETİRDİ

Kasırganın getirdiği yağışlar sonucu yaşanan su baskınlarında en az iki köprünün hasar gördüğü ve aralarında Mouzaki kenti yerel sağlık ocağının da bulunduğu birçok binanın çöktüğü belirtildi. Kasırga ve yağışlar nedeniyle ülkenin orta ve batı kesimlerine yönelik seferleri durdurulurken, bu bölgelerde kısmi elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.

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