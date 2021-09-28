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Yunanistan'ın denize attığı 3 kaçak göçmenden 2'sinin cesedi bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca can yelekleri olmadan denize atıldığı iddia edilen 3 kaçak göçmenden 2'sinin cansız bedeni bulundu.
Yunanistan'ın denize attığı 3 kaçak göçmenden 2'sinin cesedi bulundu

Kuşadası Güzelçamlı Sazlık bölgesinde, 23 Eylül'de tespit edilen kaçak göçmen, Sisam Adası'nda Yunanistan unsurları tarafından 3 kişi olarak sahil güvenlik botuna bindirildiklerini, darbedilip, para ile değerli eşyaları alındıktan sonra da Yunanistan Sahil Güvenlik güçlerince can yelekleri olmadan denize atıldıklarını iddia etti. Kendisinin yüzerek, karaya çıktığını belirten göçmen, denize atılan diğer 2 göçmenin kayıp olduğunu söyledi. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. 24 Eylül'de 2 göçmene ait cansız beden, Sazlık Koyu sahilinde bulundu.

Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Sazlık bölgesinde, 18 Eylül'de de jandarma ekiplerince tespit edilen Kamerun uyruklu 1 kaçak göçmen, kendisi de dahil 3 kişinin Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca denize atıldığını öne sürdü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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