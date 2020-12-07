Yunanistan'ın, göçmenleri ölüme terk ettiği anlar görüntülendi

Ege'de sahil güvenlik gemisi ile açık denize getirdikleri göçmenleri bir lastik bota bindirerek bölgeden ayrılan Yunan askerlerinin, göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.