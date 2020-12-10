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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 17 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salı içerisinde Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 17 kaçak göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, can salı içerisindeki 17 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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