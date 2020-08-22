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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 25 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına gönderilen, botları sürüklenince Yellice Adası'na çıkan 25 kaçak göçmen kurtarıldı.
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 25 kaçak göçmen kurtarıldı

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Yellice Adası'nda bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, kaçakları kurtardı. Kaçakların, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince Türk karasularına gönderildiği, botlarının sürüklenmesi sonucu Yellice Adası'na çıktıkları belirtildi. 

Kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

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