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Yunanlı askerlerden sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahale
Yunanlı askerlerden sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahale
Edirne'de sınırı geçmek isteyen göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin, silah, TOMA ve gaz bombası ile müdahalesi sürüyor.
17 Mart 2020 Salı 10:45
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.