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Yunanlı askerlerden sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahale

Yunanlı askerlerden sınırda bekleyen göçmenlere sert müdahale
Edirne'de sınırı geçmek isteyen göçmenlere Yunan güvenlik güçlerinin, silah, TOMA ve gaz bombası ile müdahalesi sürüyor.
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