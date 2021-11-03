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Yunus Emre Oratoryosu AKM'de sahnelenecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, besteci Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenen ilk Türkçe oratoryo olan "Yunus Emre Oratoryosu"nu, 5 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Yunus Emre Oratoryosu AKM'de sahnelenecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesinden (İDOB) yapılan açıklamaya göre, 2021 yılının Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesinin yanında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından da anma ve kutlama yıl dönümleri kapsamına alındı.

Cumhuriyet dönemi Türk müziğinin en çok seslendirilen eserlerinden olan "Yunus Emre Oratoryosu"nu, "Türk Beşleri" arasında sayılan besteci Ahmet Adnan Saygun 1943'te tamamladı.

Saygun'un en önemli yapıtı olma özelliğini taşıyan ve bestelenen ilk Türkçe oratoryo olan eser, Yunus Emre'nin yaşam, ölüm, tanrı, kadere dair felsefesini konu alıyor.

Konserde, Serdar Yalçın şefliğindeki İDOB Orkestrası'nda solistler soprano Özgecan Gençer, mezosoprano Nesrin Gönüldağ, tenor Berk Dalkılıç ve bas Zafer Erdaş ile şefliğini Volkan Akkoç'un üstlendiği İDOB Korosu eşlik edecek.

Konser biletleri "www.biletinial.com" ve İDOB gişelerinden alınabiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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