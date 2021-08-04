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Yunus Emre Türkiye Bisiklet şampiyonası başladı

Türkiye  Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen  Yunus Emre’yi Anma Yol Yarışları Bisikleti Şampiyonası Aksaray’da başladı.
Yunus Emre Türkiye Bisiklet şampiyonası başladı

Aksaray Valiliği öncülüğünde, Türkiye  Bisiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen şampiyona Aksaray Özel İdaresi önünde start aldı. İki gün sürecek şampiyonada 61 kulüpten 265 sporcu yarışacak. Organizasyonun ilk günü sporcular; büyük bayanlar, büyük erkekler, genç erkekler, yıldız kızlar kategorilerinde zamana karşı yarışları gerçekleştirilecek. Yarışların yapıldığı Aksaray Akın köyü yolunda polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Sporcular Özel İdare kavşağından başlayarak Balcı köyüne kadar pedal çevirerek 78 kilometrelik parkurda ter döktü.

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Vali Hamza Aydoğdu, ''Türkiye yol bisiklet şampiyonası Aksaray’da Yunus Emre anısına yapılıyor. 61 kulüpten 265 sporcu bedel çeviriyor ve 47 kilometre gidiş ve geliş ile birlikte 78 kilometre yol yapacaklar" dedi. 
Aksaray Valiliği öncülüğünde, Türkiye  Bisiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen şampiyona Aksaray Özel İdaresi önünde start aldı. İki gün sürecek şampiyonada 61 kulüpten 265 sporcu yarışacak. Organizasyonun ilk günü sporcular; büyük bayanlar, büyük erkekler, genç erkekler, yıldız kızlar kategorilerinde zamana karşı yarışları gerçekleştirilecek. Yarışların yapıldığı Aksaray Akın köyü yolunda polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Sporcular Özel İdare kavşağından başlayarak Balcı köyüne kadar pedal çevirerek 78 kilometrelik parkurda ter döktü.

040820211307027105312.jpg

Vali Hamza Aydoğdu, ''Türkiye yol bisiklet şampiyonası Aksaray’da Yunus Emre anısına yapılıyor. 61 kulüpten 265 sporcu bedel çeviriyor ve 47 kilometre gidiş ve geliş ile birlikte 78 kilometre yol yapacaklar" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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