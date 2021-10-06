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Yurdun bazı kesimlerinde yarın yağış bekleniyor

Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kastamonu, Tokat ve Artvin çevreleri, İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Van'ın doğusu için yarın yağış tahmininde bulunuldu.
Yurdun bazı kesimlerinde yarın yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kastamonu, Tokat ve Artvin çevreleri, İstanbul'un kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Van'ın doğusunda yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'de fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

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