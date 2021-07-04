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Yurdun kuzey kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yurdun kuzey kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleriyle Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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