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Yurdun kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklığının artması bekleniyor

Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklığının 8-10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yurdun kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklığının artması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir ve Bursa hariç Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağmur ve sağanak, Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklığının 8-10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli (30-60 kilometre/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat), Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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