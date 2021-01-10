Yurt dışı lojistik merkezlerinin Türkiye'nin ihracatını artırması bekleniyor

Batu International Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ankara, "Yurt dışı lojistik merkezleri, özellikle hazır giyim sektöründe sipariş süreçlerini kısaltacağı için e-ihracat rakamlarını artıracaktır"

Ağırlıklı olarak AB ülkeleri ile Türkiye arasında entegre taşımacılık hizmetleri veren Batu International Logistics'in Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ankara, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2019'da 76,7 milyar doları bulan 27 AB ülkesine ihracatın, yurt dışı lojistik merkezleri sayesinde kısa sürede 100 milyar dolar civarına çıkabileceğini belirterek, "Orta ve uzun vadede bu rakam, çok daha yüksek seviyelere ulaşabilir." dedi.

Taner Ankara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihraç ürünlerine ilişkin depolama, yükleme-boşaltma, elleçleme, sevkiyat, yük birleştirme ve bölme benzeri hizmetleri sunacak yurt dışı lojistik merkezlerinin, Türkiye'nin rekabet gücünü Avrupa'da da önemli oranda artıracağını vurguladı.

Türkiye'nin AB pazarına yakınlığının büyük bir avantaj olduğunu, yurt dışı lojistik merkezleri hayata geçirildiğinde bu avantajın çok daha önemli hale geleceğini belirten Ankara, yurt dışı lojistik merkezlerinin birer dağıtım merkezi görevi üstleneceğini, böylece Türkiye'nin AB pazarında diğer ülkelere göre çok daha hızlı hareket edebileceğini söyledi.

2020'de pandemi nedeniyle küresel ticaretin ciddi olarak azaldığını, bu nedenle Türkiye-AB ticaretinde 2019 verilerini baz almanın daha sağlıklı olacağını aktaran Ankara, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 27 AB ülkesinin, 2019'da Birlik dışından 1,9 trilyon avroluk ithalat yaptığını, bu yönüyle AB pazarının Türkiye açısından çok büyük bir potansiyel barındırdığını vurguladı.

Ankara, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre, 2019'da 76,7 milyar doları bulan 27 AB ülkesine ihracat, yurt dışı lojistik merkezleri sayesinde kısa sürede 100 milyar dolar civarına çıkabilir. Orta ve uzun vadede bu rakam, çok daha yüksek seviyelere ulaşabilir. Türkiye, AB'nin ithalatından 2019'da sadece yüzde 4 pay aldı. Bu yönüyle gidilecek yol çok uzun. Türkiye, AB'nin 6'ncı büyük ithalat ortağı iken, AB ise 42,5'lik pay ile Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı durumunda."

Almanya başta olmak üzere AB ülkelerinde milyonlarca Türk kökenli vatandaşın yaşadığını, bunun da e-ihracat açısından Türkiye'ye büyük fırsatlar sunacağını ifade eden Ankara, yurt dışı lojistik merkezlerinin, özellikle hazır giyim sektöründe sipariş süreçlerini kısaltacağı için e-ihracat rakamlarını artıracağını söyledi.

Merkez başına 5 milyon dolar tutarında destek

Taner Ankara, yurt dışı lojistik merkezlerinin desteklenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Söz konusu karara göre, yurt dışı lojistik merkezlerinin faaliyete geçirilmesine yönelik kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderleri yüzde 70 oranında ve merkez başına en fazla 5 milyon dolar tutarında desteklenecek.

Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin vergileri dahil kira, komisyon, kullanım giderleri kapsamında destek oran ve tutarı ilk 2 yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 ve yurt dışı lojistik merkezi başına yıllık en fazla 3 milyon dolar olarak belirlendi.

5 yıla kadar ilave destek verilebilecek

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleriyle danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderler ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek koşullara uygun olarak istihdam edilen en fazla 10 kişinin brüt ücretine, yıllık kişi başı 100 bin doları geçmemek kaydıyla ilk iki yıl yüzde 70, diğer yıllar yüzde 50 ve yurt dışı lojistik merkezi başına yıllık en fazla 700 bin dolar destek sağlanacak.

Kira, komisyon ve kullanım giderleri ile reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri giderlerine ilişkin desteklerden 5 yıl süreyle yararlanılabilecek.

Kullanıcıların gümrükleme ve genelgeyle belirlenen diğer giderleri yıllık en fazla 100 bin dolar desteklenecek, desteklenme süresi en fazla 5 yıl olacak.

Bakanlık, son 3 yıllık ortalama kapasite kullanım oranı en az yüzde 50 olanlara 5 yıla kadar ilave destek süresi verebilecek, toplam destek süresi 10 yılı aşmayacak.

Başvurular Ticaret Bakanlığına yapılacak

Yurt dışı lojistik merkezinin destek kapsamına alınması için iş birliği kuruluşlarınca fizibilite raporu hazırlanarak ayrıntıları genelgede belirlenen projeyle Ticaret Bakanlığına başvurulması ve bu projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekecek.

Destek kapsamına alınan lojistik merkezleri; ticaret müşavirliği, ataşelikler veya Bakanlık temsilcisinin koordinasyon ve denetimine tabi olacak.

En fazla 6 yurt dışı lojistik merkezi desteklenecek. Süresi bitmeden destek kapsamından çıkarılan yurt dışı lojistik merkezi yerine Bakanlık, yeni bir merkezi destek kapsamına alabilecek.

Yurt dışı lojistik merkezlerinde sadece Türk ihraç ürünlerine lojistik hizmet verilebilecek.