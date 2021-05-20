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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi nisanda aylık bazda yüzde 7,14 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi nisanda aylık bazda yüzde 7,14 arttı

Buna göre, YD-ÜFE nisanda, mart ayına kıyasla yüzde 7,14, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,31 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 29,45 artış kaydetti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 36,54, imalatta yüzde 35,29 yükseliş görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 40,65, dayanıklı tüketim malında yüzde 32,83, dayanıksız tüketim malında yüzde 28,10, enerjide yüzde 209,98, sermaye malında yüzde 25,98 yükseliş dikkati çekti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 7,29, imalatta yüzde 7,14 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 8,89, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,92, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,71, enerjide yüzde 7,05, sermaye malında yüzde 6,03 yükseliş olarak kaydedildi.

YD-ÜFE sektörlerinden diğer ulaşım araçları yüzde 17,66, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 19,35, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 20,49 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 209,98, metal cevherleri yüzde 56,39, ana metaller yüzde 51,60 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 4,38, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,65, deri ve ilgili ürünler yüzde 4,75 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 10,86, fabrikasyon metal ürünler (makine ve ekipmanlar hariç) yüzde 9,81, ana metaller yüzde 9,13 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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