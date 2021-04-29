  • BIST 1.398
  • Altın 470,569
  • Dolar 8,2472
  • Euro 9,9928
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 27 °C
»

Yurt dışı yerleşikler 104,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Nisan haftasında net 104,5 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 252,6 milyon dolarlık DİBS ve 22,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.
Yurt dışı yerleşikler 104,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Nisan haftasında net 104,5 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 252,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 22,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Nisan itibarıyla 23 milyar 192,1 dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 755,5 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 786,5 dolardan 7 milyar 443,5 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da 282,7 milyon dolardan 260,6 milyon dolara indi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Thodex soruşturmasında gözaltında olan 16 kişi adliyeye sevk edildi29 Nisan 2021 Perşembe 12:53
  • TMO patates ve soğan üreticisine 25 milyon liralık ödeme yaptı29 Nisan 2021 Perşembe 11:36
  • Küresel LNG ithalatı salgına rağmen azalmadı29 Nisan 2021 Perşembe 11:35
  • TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Ocak enflasyon raporu döneminde olumlu görünüm korunmaktadır29 Nisan 2021 Perşembe 10:54
  • Ekonomik güven endeksi açıklandı29 Nisan 2021 Perşembe 10:42
  • Küresel piyasalar Fed sonrası karışık bir seyir izliyor29 Nisan 2021 Perşembe 10:18
  • ABD'li teknoloji devleri ilk çeyrekte gelirlerini artırdı29 Nisan 2021 Perşembe 10:18
  • Borsa güne yükselişle başladı29 Nisan 2021 Perşembe 10:17
  • Toyota, mart ayı küresel araç satışlarında aylık bazda rekora imza attı29 Nisan 2021 Perşembe 09:17
  • Sony'nin yıllık net karı ilk kez 1 trilyon yeni geçti29 Nisan 2021 Perşembe 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti