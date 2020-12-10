Yurt dışına kaçarken Edirne'de yakalanan DHKP-C'li avukat Ünsal, adliyeye sevk edildi

EDİRNE'de, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı, dün akşam saatlerinde DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın, yurt dışına kaçmaya çalışırken 1'i Afgan uyruklu, 1'i PKK'lı 3 göçmen kaçaksıyla birlikte yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlükleri ekipleri; DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Aytaç Ünsal'ın, hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında 1'i Afgan uyruklu, 1'i PKK'dan kaydı bulunan 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandı" denildi.

Ünsal'ın yakalandığı araçta yapılan aramada, Meriç Nehri'nden Yunanistan'a için kullanılacağı belirlenen 1 bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazının bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C'nin terör örgütü avukat yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmış, girdiği cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmişti" ifadeleri yer almıştı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturması tamamlanan avukat Aytaç Ünsal, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ünsal, sağlık kontrolünün ardından polis aracına götürülürken, ekiplere güçlük çıkardı ve sloganlar attı. Polis aracına alınan Ünsal, daha sonra adliyeye götürüldü.