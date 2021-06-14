  • BIST 1.454
  • Altın 508,134
  • Dolar 8,4003
  • Euro 10,1827
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

Yurt dışına kaçırılmak istenen 272 parça tarihi eser ele geçirildi

ANTALYA’nın Kaş ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Alman vatandaşı 2 kişinin yurt dışına kaçırmaya çalıştığı Likya ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 272 parça tarihi eser ele geçirildi.
Yurt dışına kaçırılmak istenen 272 parça tarihi eser ele geçirildi

Kaş’a bağlı Andifli Mahallesi’nde ikamet eden Alman vatandaşı I.E.S. (67) ve H.D.S.’nin (73) Türkiye genelinde bulunan antik kentlerden ve piyasadan topladıkları tarihi eserleri karayoluyla yurt dışına çıkaracakları bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırma sonrası şüphelilerin evlerinde ve araçlarında 13 Haziran günü saat 15.00 sıralarında KOM Şube Müdürlüğü ve Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timince müşterek arama yapıldı. Aramalar neticesinde Likya ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 206 muhtelif taş tarihi eser, 3 tablo, mermer heykel, 2 mermer kolye ucu, küpe, 2 metal obje, 10 cam tarihi eser parçası, 7 fosil, 10 kemik parçası, 2 hayvan boynuzu ve 30 doğal taş olmak üzere toplam 272 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Demre Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmesi için çalışma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minibüse çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti14 Haziran 2021 Pazartesi 18:37
  • Emekli amirallerin bildirisi soruşturmasında 99 şüphelinin ifadesi tamamlandı11 Haziran 2021 Cuma 14:00
  • FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında karar açıklandı11 Haziran 2021 Cuma 11:39
  • Kırmızı bültenle aranan terörist Muğla'da yakalandı10 Haziran 2021 Perşembe 21:54
  • Hac malzemeleri satan mağazadaki kıyafetlere çamaşır suyu ile zarar verdi10 Haziran 2021 Perşembe 20:57
  • 4 aydır kayıp olan Demir'in alacak kavgasında öldürüldüğü ortaya çıktı10 Haziran 2021 Perşembe 18:04
  • Vücuduna sarılı 200 gram uyuşturucuyla yakalandı10 Haziran 2021 Perşembe 17:04
  • Çocuk parkında panik ve korku yaşatan silahlı saldırı: 1 yaralı09 Haziran 2021 Çarşamba 23:04
  • Balkonda strafor yakınca mahalleyi ayağa kaldırdı09 Haziran 2021 Çarşamba 23:02
  • Akhisar'da öldürülen esnafın cinayet şüphelisi tutuklandı09 Haziran 2021 Çarşamba 18:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti