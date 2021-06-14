Yurt dışına kaçırılmak istenen 272 parça tarihi eser ele geçirildi

ANTALYA’nın Kaş ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Alman vatandaşı 2 kişinin yurt dışına kaçırmaya çalıştığı Likya ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 272 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kaş’a bağlı Andifli Mahallesi’nde ikamet eden Alman vatandaşı I.E.S. (67) ve H.D.S.’nin (73) Türkiye genelinde bulunan antik kentlerden ve piyasadan topladıkları tarihi eserleri karayoluyla yurt dışına çıkaracakları bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırma sonrası şüphelilerin evlerinde ve araçlarında 13 Haziran günü saat 15.00 sıralarında KOM Şube Müdürlüğü ve Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timince müşterek arama yapıldı. Aramalar neticesinde Likya ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 206 muhtelif taş tarihi eser, 3 tablo, mermer heykel, 2 mermer kolye ucu, küpe, 2 metal obje, 10 cam tarihi eser parçası, 7 fosil, 10 kemik parçası, 2 hayvan boynuzu ve 30 doğal taş olmak üzere toplam 272 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Demre Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmesi için çalışma başlatıldı.