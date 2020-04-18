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Yurt dışında koronadan ölen kaç Türk Var?

Dışişleri Bakanı, yurt dışında koronadan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı
Yurt dışında koronadan ölen kaç Türk Var?

Koronavirüs nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti, 2 milyondan fazla insan da enfekte oldu.

Türkiye önlemler kapsamında, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarını farklı yollarla yurda getirdi.

Türkiye'ye gelmeyen Türk vatandaşları da Avrupa'da bu zor süreci atlatmaya çalışıyor.

SAYI 342'YE ÇIKTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında koronadan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı

105 SEFER PLANLANDI

Çavuşoğlu, ayrıca yurt dışında bulunan Türk vatandaşları için "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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