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Yurt dışında yaşayan Türklerin gurbet yolculuğu sürüyor

Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dönüş yolculuğuna devam ediyor.
Yurt dışında yaşayan Türklerin gurbet yolculuğu sürüyor

Yurt dışından gelen Türklerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

İzinlerinde ailelerini ve akrabalarını ziyaret eden gurbetçiler, dönüş yolculuğu için memleketlerinden Edirne'ye geliyor.

Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dönüş yolculuğuna devam ediyor.

Almanya'ya dönen Şener Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilini İzmir ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçirdiğini söyledi.

Tatilin güzel ve çabuk geçtiğini belirten Gezer, "Her yıl tatillerde ülkemize geliyoruz, şimdi dönüş yolundayız. Orası da ikinci vatanımız sayılır işimiz, ailemiz, düzenimiz orada." dedi.

"Gelirken bir an önce gelmek istiyor insan"
Hollanda'ya dönen Mustafa Karakaya ise tatilini koronavirüs tedbirlerinden dolayı kısa kestiğini ifade etti.

Sivas'ta yakınlarını ziyaret ettiğini anlatan Karakaya, "Bu yıl çok gelen olmadı. Çevremizden de biliyoruz gelenler de işini halledip, tatilini yaptıktan sonra yaşadığı ülkeye geri döndü. Bu yıl geçen yıllarda gelenlerin yarısı oranında gelen olmadı. Koronavirüs nedeniyle rahat rahat gezemedik. Tatilimizi illaki engelledi salgın." şeklinde konuştu.

Karakaya, her yıl Türkiye'ye gelirken sevinç Türkiye'den dönerken burukluk yaşadıklarını belirterek, "Gelirken bir an önce gelmek istiyor insan ama gideceğimiz zaman buruk gidiyoruz. Ama gideceğimizi de bilerek geliyoruz." ifadelerini kullandı.

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