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Yurt dışından gelenler için aile hekimleri devrede! Tek tek arıyorlar

Aile hekimleri yurt dışından gelenleri tek tek arayarak, “Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ateşiniz, öksürüğünüz var mı?” diye sormaya başladı.
Yurt dışından gelenler için aile hekimleri devrede! Tek tek arıyorlar

Sağlık Bakanlığı, yurt dışından gelenlerin aile hekimlerince kontrolüne karar verdi. Uygulama başladı ve aile hekimleri yurt dışından gelen tüm vatandaşları telefonla arayarak, “Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?, Ateşiniz, öksürüğünüz var mı? Evde kaç kişisiniz” gibi sorular yöneltiyor.

Aile hekimleri yurt dışından yeni dönerek kendisini izole edenlere “Diğer aile fertleri ile fazla temas etmeyin, etmek mecburiyetinde kalırsanız maske kullanın, havlu, bardak gibi eşyaları ortak kullanmayın” uyarısında bulunuyor. Ateşi olan kişilerin ise maske takarak derhal sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyor.

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