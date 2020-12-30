  • BIST 1.460
  • Altın 446,094
  • Dolar 7,3721
  • Euro 9,0514
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 4 °C
»

Yurt dışından gelenlere 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması başladı

Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması hudut kapılarında ve havalimanlarında başladı.
Yurt dışından gelenlere 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması başladı

Yurt dışından gelenlere "PCR testi ibrazı zorunluluğu" uygulaması hudut kapılarında başladı.

Gece yarısından sonra başlatılan uygulama kapsamında Edirne Sağlık Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen yolcuların PCR test sonuçlarını kontrol etti.

Negatif test sonucu ibraz eden yolcular yollarına devam etti. PCR testi bulunmayan bazı yolcular ise geri döndü.

Uygulama mart ayına dek sürecek
Uygulamaya göre, hudut kapısında testi ibraz etmeyenler geri dönüş hakkını kullanabilecek ya da Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste (ev, otel) karantina altına alınacak.

Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya alınacak.

Karantinanın 7. gününde PCR testleri negatif çıkanlar için karantina süresi tamamlanmış sayılacak. Testi pozitif çıkanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığının Kovid-19 rehberi doğrultusunda yapılacak.

Uygulama mart ayı başına kadar devam edecek.

Uygulama havalimanlarında da başladı
Gece yarısından sonra başlatılan uygulama kapsamında uçakla Türkiye'ye gelen tüm dış hat yolcuları, çıkış istasyonundaki bilet ve bagaj işlemleri sırasında test sonuçlarını ibraz etti.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı veya Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda, uçuşların gerçekleştirildiği ülkelerin yerel tarih ve saatleri ile 30 Aralık 2020 saat 00:00 itibarıyla, Türkiye'deki regülasyon gereği, uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Altı yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, transit yolcuların PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını da ayrıca dikkate almaları gerektiği aktarılarak, "Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcularımız, uçuşa kabul edilmeyecektir." denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esed rejiminden İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddiası30 Aralık 2020 Çarşamba 09:13
  • Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem30 Aralık 2020 Çarşamba 09:12
  • ABD'de Kovid-19 nakit desteğinin dağıtımı bu gece başlıyor30 Aralık 2020 Çarşamba 09:11
  • Rusya'dan AB’nin yaptırımına karşı Alman güvenlik yetkililerine ülkeye giriş yasağı30 Aralık 2020 Çarşamba 09:11
  • İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un hızlı yayılan türü ABD'de de görüldü30 Aralık 2020 Çarşamba 09:10
  • Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ayrılıkçıların isteğine uyarak Aden'e yeni emniyet müdürü atadı30 Aralık 2020 Çarşamba 09:09
  • Biden, Trump yönetiminin aşı dağıtım planını başarısız olmakla suçladı30 Aralık 2020 Çarşamba 09:09
  • ABD'den Orta Doğu'ya 4,8 milyar dolarlık silah satışına onay30 Aralık 2020 Çarşamba 09:08
  • Libya İçişleri Bakanı Başağa, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la görüştü30 Aralık 2020 Çarşamba 09:07
  • Isı sayaçların periyodik muayenelerini zamanında yaptırmayanlara cezai işlem uygulanacak30 Aralık 2020 Çarşamba 09:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti