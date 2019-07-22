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Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar

Akıllı telefon fiyatlarının yüksek olması ve yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonun kaydetme ücretinin 1500 liraya çıkması nedeniyle telefon teknik servisleri yasa dışı yöntemler bulmaya başladı.
Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların IMEI kaydı ücretinin 1500 lira olmasıyla birlikte bazı kişiler yasa dışı yöntemler bularak sıfır telefonları kayıt parası ödemeden kullanılabilir hale getiriyor.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre çok uygun fiyatlara yurt dışından getirilen son model telefonlara, bilgisayar ortamında ya da manuel olarak bazı kodlar uygulanarak eski telefonlardaki IMEI numaraları atılabiliyor.

Eski ancak IMEI’si klonlanmamış telefonlar bu nedenle son günlerde popüler olmaya başladı. Evlerde çekmecelerde bulunan telefonlar birden değer kazanmaya başlayınca ikinci el eşya satılan sitelerde ilanlar arttı.

IMEI’SI SAĞLAM TELEFON UYGUN OLMALI

IMEI atma yöntemini uygulamak için birkaç şartın gerçekleşmesi gerekiyor. IMEI’si yeni telefona kopyalanacak olan cihazın internete giren bir telefon olması gerekiyor. Eski tuşlu ve internete girmeyen telefonların IMEI kodları yeni nesil akıllı telefonlara kopyalanması halinde telefon kullanılamaz hale geliyor.

Piyasada bozulmuş, parça halinde kalan, hatta fiziki olarak bulunmayıp internete girme özelliği olan IMEI numarası bulunan telefonlar 50-100 liraya temin edilebiliyor. Bu telefonların IMEI’si kullanılarak yurt dışından getirilen telefon aktif hale geliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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