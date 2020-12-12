Yurt dışından özel izinle getirtilen SMA ilacına ödenen tutar 2 milyar lirayı aştı

SGK'dan yapılan açıklamada, "SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç, Sağlık Bakanlığının yurt dışından getirilebilecek ilaçlar listesinde yer alıp, Sosyal Güvenlik Kurumunca aracısız ve ücretsiz olarak hastalarımıza ulaştırılmaktadır." denildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığının tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilacın, yurt dışından özel izinle getirilerek aracısız ve ücretsiz olarak hastalara ulaştırıldığını, şu ana kadar bu kapsamda ödenen tutarın 2 milyar lirayı aştığını bildirdi.

SGK'dan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yüzde 99'unu kapsama alan Genel Sağlık Sigortası ile kaliteli sağlık hizmetlerinin erişilebilir kılındığı vurgulandı.

Açıklamada, "Tüm dünyada SMA hastalığının tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaç, Sağlık Bakanlığının yurt dışından getirilebilecek ilaçlar listesinde yer almakta olup, Sosyal Güvenlik Kurumunca yurt dışından özel izinle getirilerek, aracısız ve ücretsiz olarak hastalarımıza ulaştırılmaktadır. İlaçların yanı sıra bu kapsamdaki her türlü tetkik ve tedaviye erişim de ücretsiz olarak sağlanmaktadır." ifadesine yer verildi.

SMA tedavisinde kullanılan ilacın Tip 1 hastaları için 5 Temmuz 2017'den, Tip 2 ve Tip 3 hastaları için de 1 Şubat 2019'dan itibaren Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu ana kadar bu kapsamda ödenen tutar 2 milyar lirayı aşmıştır. Tüm hastalıklar için yeni çıkan ilaç, tetkik ve tedavi yöntemlerinin etkinliği ve yerindeliği, ilgili komisyonlarca takip edilmeye ve gözlemlenmeye devam edilmektedir. Devletimiz daima tüm vatandaşlarımızın yanındadır."