Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığ İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına bugün de uyuldu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta genel itibarla halkın dışarı çıkmadığı görüldü.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle 4 kent genelinde sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamanın üçüncü gününde, görevliler haricinde kimsenin dışarıda olmadığı Şanlıurfa'da, insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.

Gaziantep

Gaziantep, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde sakin. Normalde çok kalabalık olan Gazi Muhtar, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Atatürk ve İnönü bulvarları boş kaldı.

Güvenlik güçleri cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Malatya

Kentte kısıtlamanın üçüncü gününde de kavşaklarda ve caddelerde görevli polis ekipleri denetim yaptı.

Kent merkezinden geçen Malatya-Elazığ kara yolu ile merkezi şehir merkezindeki Yeşilçam, Kanalboyu ve İnönü Caddeleri'nin boş olduğu görüldü.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın işlek yerlerinden Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ile Milli İrade, Demokrasi ve Atatürk Meydanları başta olmak üzere kent genelindeki cadde ve sokaklar ile tarihi Kapalı Çarşı civarının boş olduğu görüldü.

Güvenlik güçleri de oluşturduğu kontrol noktalarında denetimler yapıyor.

Malatya'da sokaklar boş kaldı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Malatya'da genel itibarla halkın dışarı çıkmadığı görüldü. Malatya Elazığ kara yolu boş kaldı.

Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Düzce'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kentin en işlek caddesi olan İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanında sakinlik hakim oldu. Zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşların evde kalmayı tercih ettiği gözlendi.

Antalya ve Muğla'nın turistik bölgelerinde sessizlik hakim

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Sarısu ve Lara plajlarında sessizlik hakim.

Eskiden yerli ve yabancı turistlerle dolu olan Cumhuriyet Meydanı, Kaleiçi, Işıklar ve Kazım Özalp caddeleri de boş kaldı. Kentteki her kavşakta nöbet tutan, mahalle aralarında devriye gezen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini farklı dillerde anons ediyor.

Fırıncılar da sabah kamyonlarla siteleri dolaşarak, evde kalan vatandaşlara ekmeklerini ulaştırıyor.

Belediye ve güvenlik ekipleri, sokak hayvanlarını da unutmuyor. Kedi ve köpekler için mama, özel kaplarda su bırakılıyor.

Kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında da polis ve jandarma, çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlarının boş kaldığı görüldü.

Bodrum'da Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri, Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yolları, Fethiye'de ise Beşkaza Meydanı, sahil bandındaki yürüyüş ve bisiklet yolları, en sakin günlerini yaşıyor.

Bu arada, sokağa çıkma kısıtlaması getirilmeyen Isparta ve Burdur'da da cadde ve sokaklarının eskiye göre sakin olduğu görüldü.