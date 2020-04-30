Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına, yurt genelinde büyük oranda uyuluyor.

İçişleri Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan karar uyarınca İstanbul'da 1, 2 ve 3 Mayıs’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yol, cadde ve mahallelerde kısmi kalabalık görüldü.

Kentin en işlek noktalarından Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar ile tarihi Suriçi bölgesinde önceki günlere oranla hareketliliğin arttığı gözlendi.

Trafik yoğunluğu il genelinde öğle saatlerinde yüzde 18-20 civarında ölçüldü.

Turizmin ve ticaretin merkezi konumlarından Eminönü, önceki günlere göre daha kalabalık olduğu; alışveriş yapmak isteyen vatandaşların öğle saatlerine doğru Eminönü’ne gelmeye başladığı görüldü.

Alışverişe çıkan vatandaşların tamamına yakınının maskeli olduğu, zaman zaman banka ve market önlerinde sıra oluşturulduğu görüldü.

Başkentte cadde ve sokaklar kısmen hareketli

Ankara'da bazı cadde ve sokaklarda kısmen hareketlilik gözlendi.

Güvenlik güçleri, kontrol noktalarında yasak kapsamındaki kişileri uyararak evlerine gönderiyor. Ekipler, toplu taşıma araçlarını da durdurup sosyal mesafe denetimi ve maske kullanımı kontrolü yapıyor. Maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolcular ikaz ediliyor.

Öte yandan, alışveriş yapılan alanlarda zaman zaman yoğunluk oluştuğu, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve parklarda, sokağa çıkılmaması çağrılarına rağmen insan ve araç hareketliliği yaşandı.

Ege'de büyük oranda sessizlik hakim

İzmir'de kentin önemli meydan ve alanları boş kalırken, vatandaşların dışarıya çıkarken maske taktıkları ve sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü.

Denizli'de vatandaşlar "evde kal" çağrılarına kısmen uyarken, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nın az da olsa yoğun olduğu görüldü.

Aydın'da İstasyon Meydanı, Adnan Menderes Bulvarı ve Sevgi yolunda önceki günlere göre yoğunluk hakimken turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde de vatandaşlar "Evde kal" çağrısına uyuyor.

Manisa'da işlek cadde ve meydanlarda ise kısmi yoğunluk görüldü.

Uşak'ta da kent genelinde sakinlik görülürken vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadıkları gözlemlendi.

Bursa ve çevre iller de evde kalıyor

Bursa'da, kentte ticaretin merkezi konumunda bulunan Tarihi Kapalı Çarşı ile vatandaşların yoğun bulunduğu Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gibi bölgelerde sakinlik hakim.

Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Milli Kuvvetler Caddesi, Abdulgafur Caddesi ve Çankaya, Kültür Sokak gibi salgın öncesi kentin kalabalık olduğu bölgelerde yoğunluk bulunmuyor.

Eskişehir'de İsmet İnönü Caddesi, İki Eylül Caddesi ve Hamamyolu Caddesi gibi yerlerde sessizlik dikkati çekiyor.

Yalova'da sahil şeritleri ve kent merkezindeki cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

Kütahya'da daha önce yoğunluğun olduğu Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda, vatandaşların "evde kal" çağrılarına uyması sebebiyle yoğunluk olmadığı görüldü.

Çanakkale'de de kentin en işlek noktalarından olan Demircioğlu ve Çarşı caddeleri tenha günler yaşıyor.

Karadeniz'de "Evde kal" çağrıları karşılık buluyor

Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de vatandaşlar, büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

Trabzon'da Atatürk Alanı, Meydan Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak ile Kunduracılar Caddesi'nde bugün de sakinlik hakim.

Banka şubelerinin bulunduğu Kahramanmaraş Caddesi'nde kısmi hareketlilik gözlenirken vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyuyor.

Ordu'da Köprübaşı ve Demokrasi Meydanları boş kalırken kentin işlek caddesi Süleyman Felek'te ise kısmen insan hareketliliği gözlendi.

Polis ve bekçiler, Süleyman Felek Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına kurdukları bariyerlerden vatandaşları sırayla alıyor, caddeye girmek isteyenlerin ateşi ölçülüyor. Öte yandan banka ve PTT önlerinde sıra bekleyen vatandaşları ekipler sosyal mesafe konusunda sık sık uyarıyor.

Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de cadde ve sokaklarda da eskiye oranla sakinlik gözlendi.

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik yaşandı. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar market ve pazar yerlerinde yoğunluk oluşturdu.

Sinop'ta meydan, sokak ve sahillerde son günlerde havaların da ısınmasıyla zaman zaman insan yoğunluğunun arttığı gözleniyor. Amasya'da Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda yoğunluğun olmadığı gözlendi.

Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşamaya devam ediyor. Çankırı'da Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda ise kısmen araç ve yaya yoğunluğu yaşanıyor.

Çorum'daki cadde ve sokaklarda araç ve yaya yoğunluğunun olmadığı görüldü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Sakarya'nın en işlek yerlerinden Demokrasi Meydanı, Gar Meydanı ve Çark Caddesi'nde geçici süreyle yaya ve araç yoğunluğu oluşsa da kent genelinin büyük oranda "Evde kal" çağrısına uyuluyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere market ve pazar yerlerine geldiği ve kalabalık oluşturduğu görüldü.

Kocaeli'de normal zamanda en işlek güzergahı oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde zaman zaman yaya yoğunluğu yaşansa da kentte büyük oranda "Evde kal Türkiye" çağrısına uyuluyor.

Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik görülürken bankadaki işlemleri ve market alışverişi için evlerinden çıkanlar, Yürüyüş Yolu ve civarında kısmi yoğunluk oluşturdu. D-100 kara yolunda trafiğe çıkan araç sayısında azalma yaşanırken sokağa çıkanların büyük kısmının maske taktığı görüldü.

Bolu, Karabük, Düzce ve Bartın'da vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor, çıkanlar ise çoğunlukla maske takmayı ihmal etmiyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor. İlçenin normal zamanda en işlek caddesi olan Sadri Artunç Caddesi'nde polis, park yaptırmıyor, maskesiz olanları uyarıyor ve banka önlerinde yoğunluk oluşmasına izin vermiyor.

Zonguldak'ta insanların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı görüldü. Şehrin normal zamanda en işlek yerlerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile sahil ve parklarda sessizlik hakim oldu.

Trakya'da "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor

Edirne'de cadde ve sokaklar boşaldı. Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde polis ekipleri, vatandaşların ateşini ölçüyor. Banka şubeleri ve fatura ödeme noktaları önünde sıra bekleyenler sosyal mesafe kuralına uyuyor.

Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı gözlendi.

Kırklareli'de Özgürlük ve Demokrasi, Cumhuriyet ile Yayla Meydanlarında sessizlik hakimken Cumhuriyet ve İstasyon caddelerinde kısa süreli insan yoğunluğu oluştu. Kentte bazı vatandaşlar, erken saatlerden itibaren banka şubelerinin önünde kuyruk oluşturdu.

Tekirdağ'da da kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor. Sokağa çıkanların ise sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

Antalya ve Muğla'daki sahiller ile meydanlar sakin

Antalya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğundan sahiller ve meydanlar boş kaldı. Daha önce bahar aylarında her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile plajlarda sessizlik hakim.

Şehrin işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Işıklar ve Kazım Özalp caddelerinde az sayıda kişinin bulunduğu görüldü.

Muğla kent merkezi ile turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de "Evde kal" uyarısına büyük oranda riayet edildi. Genelde kalabalık olan meydanlar, caddeler, sahil ve yürüyüş yolları tenha kaldı.

Isparta ve Burdur'da ise vatandaşlar evde kalmayı tercih ettiğinden cadde ile sokaklarda az sayıda kişinin bulunduğu gözlendi.

Doğu Akdeniz'de "evde kal" çağrısına uyuluyor

Adana'da Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Ziyapaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi ve Merkez Park ile Atatürk Parkı boş kaldı.

Mersin'de, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde sahildeki Adnan Menderes Bulvarı ile İnönü Bulvarı'nda araç yoğunluğu görülse de yürüyüş ve bisiklet yolları sakin kaldı.

Hatay'da ise vatandaşların yoğunluk oluşturduğu tarihi Uzun Çarşı ve Künefeciler Meydanı'nın sakinliği dikkati çekti.

Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin Bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının tenha olduğu gözlendi.

İç Anadolu'da cadde ve sokaklar sakin

Konya'da Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar, Kule Kavşağı, Novaland AVM çevresinde zaman zaman hareketlilik yaşansa da genel anlamda sakinlik hakimdi.

Kentin az sayıda insan ve trafik yoğunluğunun bulunduğu noktalarda görev yapan polis ekipleri, vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için uyardı.

Afyonkarahisar'da ise "Evde kal" çağrılarına uyulması nedeniyle kent geneli sakindi. Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde sakinlik sürüyor.

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ve işlek caddelerde sakinlik gözlendi; ramazanın etkisi ve çağrılara nedeniyle insanlar evlerinde kalmayı tercih etti. Sokağa çıkanlar ise maske takarak sosyal mesafeyi korudu.

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde kısmen de olsa hareketlilik gözleniyor. Camilerden sık sık vatandaşların evde kalmaları konusunda anonslar yapılırken vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi.

Sivas'ta vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken maskesiz gezmenin yasaklandığı kentte kurallara riayet ediliyor.

Nevşehir ve Niğde'nin kent merkezinde genellikle sessizlik hakim.

Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de ise vatandaşların dışarıya çıkmadıkları, az sayıda yoğunluğun olduğu yerlerde ise maske takarak sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

Gaziantep ve çevre illerde sokaklar eskiye oranla sakin

Gaziantep'te, kent genelinde sakinlik oluşurken bazı pazar yerlerinde kısmi yaya hareketliliği gözlendi.

Şanlıurfa'da normal şartlarda yoğun olan bazı caddelerde eskiye oranla daha az insan ve araç trafiğinin olduğu görüldü. Bazı kişilerin ise alışveriş yapmak için dışarı çıktığı görüldü.

Malatya'da ise işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun azaldığı gözlemlendi.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari evde kalıyor

Van'da tedbirler kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmamaları nedeniyle kentin en işlek mevkilerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve İskele caddeleri ile Beşyol Meydanı kısmen boş kaldı.

Bitlis'te Ulu Cami Meydanı, Muş'ta İstasyon ve Hakkari'de Bulvar caddeleri de vatandaşların evden kalması nedeniyle sakin bir gün geçiriyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı.

Doğu ve Güneydoğu'da çağrılara kısmen uyuluyor

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama, 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanması ile valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirler de artırıldı.

Bölge illerinde normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanları ile cadde ve sokaklarda uygulanan tedbirler ve denetimlerle sakinlik gözlendi.

Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Erzurum'un en işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi, Çifte Minareli Medrese ile Yakutiye Kent Meydanı ve civarı en sakin günlerini yaşıyor.

Ardahan'da Kongre Caddesi, Milli Egemenlik Parkı, Kars'ta ise Cumhuriyet Meydanı, Faikbey ve Kazımpaşa caddeleri vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymasıyla sessizliğe büründü.

Ağrı, Iğdır, Erzincan ile Tunceli'de ise cadde ve sokaklarda zaman zaman hareketlilik yaşansa da dışarı çıkan vatandaşların maske taktığı gözlendi.