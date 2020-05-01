Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına, yurt genelinde büyük oranda uyuluyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına, yurt genelinde büyük oranda uyuluyor.

İçişleri Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan karar uyarınca bugün uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta yasağa büyük oranda uyulduğu görüldü.

Edirne'de Selimiye Meydanı ve çevresi sakin günlerinden birini yaşamaya devam etti. Girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde de yoğunluk görülmedi. Vatandaşların genelde "Evde kal." çağrılarına uyduğu gözlendi.

Kırklareli'nde kent sakinleri, kısmen evlerinde kalmaya devam etti. Önceden halkın yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi, Cumhuriyet ile Yayla meydanlarında sessizlik hakim. Cumhuriyet ve İstasyon caddelerinde ise az sayıda insan olduğu gözlendi.

Yalova, Bilecik, Çanakkale ve Kütahya sessiz günler geçiriyor

Yalova'da tedbirler kapsamında yasaklanan sahil şeritleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi işlek noktalar tenha kaldı. Kentten geçen kara yolundaki trafik hareketliliğinde de komşu büyükşehirlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle düşüş gözlendi.

Bilecik'te kentin en hareketli bölgeleri olan Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim.

Çanakkalelilerin büyük bölümü evde kal çağrılarına uydu. Sabah saatlerinde market alışverişleri için dışarıya çıkan az sayıda kişi evlerine kısa sürede dönerken kentte daha önce yoğun olan Demircioğlu ve Çarşı caddeleri ile Kordon Boyu'nda ise yoğunluk gözlenmedi.

Kütahya'da sadece yayalara açık olan Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı ve Asım Gündüz Caddesi de tenha bir gün yaşadı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı Uşak'ta ise kent genelinde sakinlik görülürken halkın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları gözlemlendi.

İç Anadolu sessiz

Sivas'ta şehrin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılırken güvenlik güçleri halkı sosyal mesafeye uymaları için uyardı. Vatandaşların büyük kısmının çağrıya uyduğu Nevşehir'de, sosyal mesafe kurallarına riayet ediliyor. Kent merkezindeki bazı caddelerin ulaşıma kapatılmasının ardından araç trafiğinin de minimum seviyede olduğu görülüyor.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nın boş olduğu gözlendi. Kentin en işlek yerlerinden Lise Caddesi, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasıyla en sakin günlerini yaşıyor.

Niğde Ömer Halisdemir ile Cumhuriyet meydanlarının sakin olduğu, kent genelinde zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmadığı gözlendi.

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı ve bazı parklarda kısmen sakinlik gözlenirken insanlar alınan önlemlere genelde uyarak evlerinde kalmayı tercih etti.

Kırşehir'de ise Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında kısmen sakinlik yaşandı. Sokağa çıkan kişilerin maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.

Adıyaman'da cadde ve sokakların büyük oranda boş olduğu görüldü. Yaya ve araç trafiğinin önceki günlere göre çok daha az olduğu kentte bazı iş yerlerinin de bugün kapalı olduğu görüldü.

Kilis'te de işlek cadde, sokak, meydan ve parklar sakin kaldı.

Karadeniz'de büyük oranda uyuluyor

Sinoplular, yapılan uyarılara rağmen, son günlerde bazı işlek cadde ve meydanlarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Trabzon'da, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile şehrin en işlek yerlerinden Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddelerinde sessizlik hakim oldu. İl genelindeki cadde, sokak ve yollarda araç trafiği açısından sakin bir gün yaşanırken polis ekipleri de sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetimleri sürdürdü.

Ordu'da meydan, cadde ve sokaklar ile sahil kenarında sakinlik yaşanıyor. Karadeniz Sahil Yolu'nda ise araç trafiği çok düşük seviyede gerçekleşirken, belediye ekiplerinin cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

Rize'de, zaman zaman etkili olan yağış ve serin havanın da etkisiyle Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde hareketliliğin azaldığı görüldü. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda da sessizlik hakim.

Artvin'de vatandaşların zaman geçirdiği Kültür Sokağı ve Atapark Meydanı'nda sessizlik hakim. Şehrin hareketli caddelerinden İnönü ve Cumhuriyet caddelerinde kısmen araç ve yaya hareketliliği görülse de geçmiş günlere oranla sakin bir gün yaşanıyor.

Gümüşhane'de, şehrin yoğun mekanları 15 Temmuz Zafer Meydanı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Fatih Parkı'nda sessizlik hüküm sürüyor. Atatürk Caddesi'nde zaman zaman iş maksatlı yoğunluk oluşurken polis ekipleri sık sık kent sakinlerine sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulunuyor.

Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda yaya yoğunluğu bulunmazken kısmen araç trafiği gözlendi.

Kastamonu'da her gün çok sayıda kişiyi ağırlayan Cumhuriyet Meydanı en sakin günlerini yaşamaya devam etti.

Çorum’da cadde ve sokaklarda uyarılara rağmen yoğunluk yaşandı.

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda yaya ve araç trafiğinin sakin olduğu görüldü.

Tokat'tın en işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı ile Gaziosmapaşa Bulvarı'nın sakin olduğu gözlemlendi.

Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanlarının boş olduğu görüldü.

Isparta ve Burdur da sakin

Isparta'da özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı ile Mimar Sinan Caddesi'nde sakinlik yaşandı.

Burdur'da ise normal zamanlarda ilgi gören Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve İstasyon Caddeleri büyük oranda boş kaldı.

Öte yandan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen büyükşehirlerden turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da da meydanlarda sessizlik hakim.

Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

Düzce'de, İstanbul Caddesi, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şeritlerle kapatılmasının ardından şehrin en işlek noktaları en sakin günlerini yaşadı. Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul Caddesi, Spor Sokak ve Gaziantep Caddesi girişinde kurulan geçiş noktalarında, ateş ölçümü ve maske denetiminin ardından geçişe izin veriliyor.

Karabüklülerin zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların ise büyük çoğunluğunun maske taktığı görüldü. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

Bartın'da kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayanların buraya girmesine izin verilmiyor.

Bolu kent merkezinde halkın Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranla uyduğu görüldü. Kenttin en işlek cadde ve sokakları, zorunlu haller nedeniyle dışarıya çıkanların dışında boş kaldı. Bölgedeki D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu da adeta boş kaldı. Seyir halindeki araçların büyük kısmını tır ve kamyonlar oluşturdu.

Batman, Bingöl, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyuluyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama ile 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirlerle denetimler artırıldı. Kent sakinlerinin tedbirlerle uyması ile bölgedeki söz konusu illerde cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.

Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray sakin

Afyonkarahisar'da "Evde kal" çağrılarına uyuldu ve kent genelinin sakinlik görüldü.

Karaman kent merkezinde önemli cadde ve sokakların sessiz olduğu görüldü.

Aksaraylılar sokağa çıkmayarak "Evde kal" çağrısına uydu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Van'da ana cadde ve meydanlar boş kaldı. Saat 14:00'a kadar halkın market ve ekmek ihtiyaçlarını karşıladıkları kentte, polis ekipleri de insanları evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Hakkari'de çağrılara büyük oranda uyulurken polis ekipleri megafonla anons yaparak 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilerin evden çıkmamasını istedi.

Muş'ta da ana caddelerde belli saatlerde uygulanan araç ve yaya kısıtlaması etkili oldu. Yoğunluğun azaldığı kentte önlem alan polisler uyarılarda bulundu.

Bitlis'te de kısmen yoğunluğun yaşandığı bölgelerde polis ekipleri vatandaşların evlerine dönmelerini istedi.

Ardahan'da Kongre Caddesi, Milli Egemenlik Parkı, Kars'ta ise Cumhuriyet Meydanı, Faikbey ve Kazımpaşa caddeleri "Evde kal" çağrılarına uyulmasıyla sessizliğe büründü.

Ağrı, Iğdır, Erzincan ile Tunceli'de ise cadde ve sokaklarda zaman zaman hareketlilik yaşansa da dışarı çıkanların maske taktığı gözlendi.