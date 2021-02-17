Yurt genelinde kar yağışı etkili oluyor

Yurt genelinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, bazı kentlerde yağış ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Sakarya ve Zonguldak'ta kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, Kırşehir-Kayseri karayolu ile Erzurum'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.

Sakarya

Sakarya kent merkezine yakın kırsal mahallelerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı, araçları kar altında kalan vatandaşlar yürüyerek veya toplu taşıma araçlarını kullanarak işlerine gitti.

Çarşı esnafı dükkanlarının önünde biriken karları kürürken, belediye ekipleri de işlek noktalarda kar birikmesini ve buzlanmayı önlemek için çalıştı.

Yağışın etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve güvercinleri vatandaşlar besledi.

Yağış Kocaali, Hendek ve Karasu ilçelerinde de yoğunluğunu devam ettirdi.

Kocaali ilçesinde yer alan Çam Dağı'nda oluşan güzel manzara, havadan görüntülendi.

Zonguldak

Kar yağışının etkili olduğu Zonguldak-İstanbul kara yolunda denetimlerini sürdüren ekipler, araçlarında zincir bulunmayan sürücülerin geçişine izin vermiyor, ağır tonajlı araçların geçişi ise kontrollü sağlanıyor.

Kara yolunda, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kar küreme ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu.

Kırşehir-Kayseri kara yolunda tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Kırşehir-Kayseri kara yolunda, aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kırşehir ve Mucur ilçesi arasındaki İnaç köyü yakınlarında meydana gelen kar sürgünü, buzlanmaya neden oluyor.

Trafik ekipleri, Kırşehir ve Mucur ilçesi çıkışlarında araçların kontrollü geçişine izin veriyor. Karayolları ekipleri, tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

Bu arada, İnaç köyü yakınında tırın devrilmesi sonucu bu noktada ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Erzurum'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Erzurum'da etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte gece başlayan ve halen aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi nedeniyle, Erzurum'un Çat ilçesini Erzincan'ın Tercan ilçesindeki Mercan beldesine bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı.

Ayrıca ağır kış şartlarının yaşandığı Erzurum ile Tekman ilçesi arasındaki dağ yolunda da ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara yollarındaki temizlik çalışmalarının yanı sıra kardan kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.