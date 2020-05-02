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Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta kentlerin meydanlarında sessizlik hakim oldu.
Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş'ta bugün de sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle dört kent genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı. Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.

Çanakkale'de 
Çanakkale'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Malatya
Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kent merkezinin sembol meydanlarından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile diğer meydan ve caddeler boş kaldı.

Görevliler dışında kimsenin olmadığı cadde ve sokaklarda, belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Kentte güvenlik güçleri de oluşturduğu kontrol noktalarında denetimler yapıyor.


Gaziantep
Gaziantep'te de kısıtlamanın ikinci gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı. 

Kentin turistik yeri Gaziantep Kalesi civarı başta olmak üzere işlek caddelerde sessizlik hakim. Polis ekipleri çeşitli noktalarda görev alarak sokağa çıkanları kontrol ediyor.

Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın en işlek noktalarından Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ile Milli İrade, Demokrasi ve Atatürk meydanları başta olmak üzere kent genelinde cadde ve sokaklar ile tarihi Kapalı Çarşı'nın boş olduğu görüldü.

Kentte güvenlik güçleri de oluşturduğu kontrol noktalarında denetimler yapıyor. 

Çanakkale'de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Çanakkale'de "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

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