Yurt genelinde son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 353 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 353 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, 152 kilogram esrar, 166 kilogram eroin, 7 kilogram kokain, 15 kilogram skunk, 43 kilogram metamfetamin, 9 kilo bonzai, 2 bin 400 kök kenevir ve 6 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, 26 tabanca ve tüfek ile 189 bin 922 lira ele geçirilirken, 2 bin 353 şüpheli yakalandı.