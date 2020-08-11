  • BIST 1.082
  • Altın 469,895
  • Dolar 7,2718
  • Euro 8,5331
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 23 °C
»

Yurt genelinde son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 353 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 353 şüpheli gözaltına alındı.
Yurt genelinde son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 353 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, 152 kilogram esrar, 166 kilogram eroin, 7 kilogram kokain, 15 kilogram skunk, 43 kilogram metamfetamin, 9 kilo bonzai, 2 bin 400 kök kenevir ve 6 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, 26 tabanca ve tüfek ile 189 bin 922 lira ele geçirilirken, 2 bin 353 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bulgaristan-Türkiye sınırındaki yangın söndürüldü11 Ağustos 2020 Salı 09:32
  • Türkiye ve dünya gündemi11 Ağustos 2020 Salı 09:31
  • Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı11 Ağustos 2020 Salı 09:15
  • Tarihi yapıya monte edilen ve tepki toplayan o klimalar kaldırıldı11 Ağustos 2020 Salı 09:09
  • Lüks villa kiralamak isteyen tatilcilere 'kopya site' şoku11 Ağustos 2020 Salı 09:08
  • Yurt genelinde son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 353 şüpheli yakalandı11 Ağustos 2020 Salı 09:06
  • Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi11 Ağustos 2020 Salı 09:05
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar11 Ağustos 2020 Salı 09:03
  • İzmir'de suya yüzde 11,7 zam11 Ağustos 2020 Salı 09:02
  • Kepsut'ta orman yangını11 Ağustos 2020 Salı 08:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti