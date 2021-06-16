  • BIST 1.443
  • Altın 509,703
  • Dolar 8,5190
  • Euro 10,3352
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

Yurt genelinde trafik denetimi yapıldı: 30 bin araç ve sürücü denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde alkol ve uyuşturucu madde, yük taşıyan araçlar ve radarla hız denetimi yapıldı.
Yurt genelinde trafik denetimi yapıldı: 30 bin araç ve sürücü denetlendi

EGM'den yapılan açıklamaya göre, 10-13 Haziran'da gerçekleştirilen alkol ve uyuşturucu madde denetimlerinde 60 bin 420 araç ve sürücü denetlendi, 1833 sürücünün alkol, 4 sürücünün uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Denetimlerde 1152 araç trafikten men edilirken, 1723 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Yük taşıyan 30 bin araç ve sürücü denetlendi
Yük taşıyan araçlara yönelik 11-12 Haziran'da yapılan denetimlerde 30 bin 42 araç/sürücü denetlendi. 460 sürücünün araçta takograf bulundurmadığı/kullanmadığı, 412 aracın yasal hız sınırlarına uymadığı, 536 sürücünün çalışma/dinlenme sürelerine uymadığı, 66 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı tespit edildi. Toplamda ise 3 bin 56 trafik kural ihlali tespit edildi ve işlem yapıldı.

Ayrıca, 12-13 Haziran'daki radarla hız denetimlerinde ise ihlal yaptığı tespit edilen 15 bin 813 kişi hakkında işlem yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağızları açık kaldı, öve öve bitiremediler: Bu bir devrim!16 Haziran 2021 Çarşamba 09:23
  • İstanbul'da iş çıkışı hastanelerde aşı yoğunluğu16 Haziran 2021 Çarşamba 09:23
  • 'Türk Yıldızları' Amasya semalarında selamlama uçuşu yaptı16 Haziran 2021 Çarşamba 09:20
  • Koaceli'de yağış sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi16 Haziran 2021 Çarşamba 09:18
  • Yurt genelinde trafik denetimi yapıldı: 30 bin araç ve sürücü denetlendi16 Haziran 2021 Çarşamba 09:17
  • Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulaması yapılacak16 Haziran 2021 Çarşamba 09:14
  • Caddebostan Sahili'nde müsilaj yoğunluğu arttı16 Haziran 2021 Çarşamba 09:12
  • Devlet korumasında yetişen 890 genç kamuda istihdam edilecek16 Haziran 2021 Çarşamba 09:05
  • İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı16 Haziran 2021 Çarşamba 08:55
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da at yarışı izledi15 Haziran 2021 Salı 23:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti