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Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

Ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor.
Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar pozitif bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt içinde ise enflasyon verileri takip edilecek.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhuriyetçi senatörlerle destek paketi üzerinde uzlaşmaya yönelik gerçekleştirdiği görüşmenin verimli geçtiği yönündeki açıklamalar sonrası pay piyasaları pozitif bir seyir izliyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirs (Kovid-19) vaka sayısı 104 milyonu geçerken, aşılama çalışmalarında alınan mesafe, tedarik sorunlarının azalması ve teşvik beklentileri ile küresel ölçekte risk iştahının arttığı görüldü.

Sosyal medya platformu Reddit üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcıların işlemleri ile geçen hafta sert yükselen bazı hisse senedi ve gümüş fiyatlarının ise dün yerini hızlı düşüşlere bırakması, pay piyasalarında regülasyona ilişkin soru işaretlerinin şimdilik bir kenara bırakılmasını sağladı.

GameStop hisselerinin fiyatı dün yüzde 60 değer kaybederken, benzer şekilde geçen hafta bireysel yatırımcıların alımları ile hızlı yükselen AMC'nin hisseleri yüzde 40'ın BlackBerry'nin hisseleri yüzde 21'in üzerinde düşüş kaydetti.

New York borsasının genelinde ise yükseliş eğiliminin sürdüğü görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 1,57, S&P 500 endeksi yüzde 1,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,56 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Avrupa Birliğinin (AB) ilaç üreticisi şirketlerle Kovid-19 aşı tedarikinde son dönemde yaşadığı sorunların şimdilik aşıldığı yönündeki açıklamalar pay piyasalarının yükseliş eğilimini desteklerken, avro/dolar paritesi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda atabilecek adımları olduğu yönündeki yorumların ardından başlayan düşüşünü sürdürdü. Parite, dün 1,2012 ile son iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,78, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,56 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,86 yükseliş kaydetti.

Bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü PMI, Japonya'da 46,1, Çin'de 52,0 seviyesine gerilerken, pay piyasalarında ise karışık bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 değer kazanarak günü 1.511,43 puandan tamamladı. Dün 7,0917 ile 6 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası 7,1990'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,1880 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve yurt içinde döviz kurlarındaki gerilemenin pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın önemli destek, 1.525 ve 1.570 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

11.55 Almanya, ocak ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı TÜFE ve ÜFE

16.15 ABD, ocak ayı ADP özel sektör istihdamı

18.00 ABD, ocak ayı ISM imalat dışı PMI

Kaynak: Haber Kaynağı
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