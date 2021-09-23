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Yurt seferberliği

Ev kiraları ile özel yurt ücretlerinde yaşanan fahiş artışlar nedeniyle barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin imdadına belediyeler yetişiyor. 
Yurt seferberliği

BÜYÜKŞEHİR, ALTINDAĞ, KEÇİÖREN…

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Özhaseki’nin "Belediyelerimiz öğrencilere yardımcı olacaklar" açıklaması üzerine, Altındağ ve Keçiören’den “barınma sıkıntısı yaşayan öğrencilerin belediye tesislerinde misafir edileceği” duyuruları geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da, barınma sorunu yaşayan öğrencilere yaptığı çağrı üzerine 2 bin 400’ün üzerinde başvuru aldıklarını açıklayarak “Hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacağız” dedi. 

Son dönemde ev kiraları ile özel yurt ücretlerinde yaşanan fahiş artışlar nedeniyle barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin imdadına belediyeler yetişiyor. 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, öğrenci yurtlarına ilişkin "Bütün AK Partili belediyeler sonuna kadar öğrencilerimize yardımcı olacaklar" dedi. Özhaseki şöyle devam etti: “Öğrencilerimizin barındırılması ve okula hazırlık dönemi için gençlerimize imkan sunulması için AK Partili belediyeler olarak bir karar aldık. Bugün içinde ülkemizde 1389 belediye var. Bunlardan 803'ü AK Partili belediyeler. Belediye başkanlarımız, bu çerçevede gençlere duyuruda bulunuyorlar. Ola ki müracaatınıza olumsuz cevap geldi veya yurt çıkmaması gibi bir durum söz konusu oldu, o zaman bize müracaat edebilirsiniz. Belediyelerimiz, gençlere yer bulma konusunda yardımcı olacaklar."

ALTINDAĞ BELEDİYESİ: ÜCRETSİZ MİSAFİR EDECEK

Özhaseki’nin bu sözlerinin ardından ülke genelinde AK Partili belediyelerden “üniversiteyi kazanan ve yurt çıkmayan öğrencilere konaklama imkanı sağlanacağı” açıklamaları gelmeye başladı. Bu noktada Başkent Ankara’da da Altındağ Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ankaramıza üniversite okumaya gelen kız öğrencilerimizi belediyemiz konukevinde 1 ay boyunca misafir edeceğiz. 27 Eylül pazartesi günü itibariyle misafir etmeye başlayacağımız konukevimizin kapasitesi 60 kişidir” denildi. 

KEÇİÖREN: ONLARI MİSAFİR ETMEYE HAZIRIZ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da, üniversite eğitimi için Ankara’ya gelen ve barınma sıkıntısı yaşayan öğrencileri belediyeye ait tesislerde misafir etmeye hazır olduklarını duyurdu.

BÜYÜKŞEHİR: 2400 BAŞVURU ALDIK

Bu arada CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, Başkent’te barınma sorunu yaşayan öğrencilere yaptığı “bize müracaat edin” çağrısı üzerine 2 bin 400’ün üzerinde üniversite öğrencisinin belediyelerine yurt başvurusunda bulunduğunu belirterek, “Dört bloğu Hacettepe Üniversitesi’ne verdik. Beş bloğu daha boşaltıp başka bir üniversiteye vereceğiz. Hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacağız” dedi. Yavaş, başvuruların 3 bini bulacağını beklediklerini söyledi. 

CENGİZ TOKSARI-

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