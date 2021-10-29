Yurtdışı Türkler Başkanlığı personel alım başvuru tarihleri ve şartları

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, sözleşmeli personel alacak.
Yurtdışı Türkler Başkanlığı YTB personel alım ilanı yayınlandı. İlana göre, personel alımı başvuruları başladı ve 5 Kasım’da sona erecek.
Alım yazılı ve sözlü sınav ile yapılacak.
YTB personel alım sınavı ve başvuru şartları detayları için TIKLAYIN.
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