Yurtdışı Türkler Başkanlığı personel alım başvuru tarihleri ve şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, sözleşmeli personel alacak. Yurtdışı Türkler Başkanlığı personel alım ilanı yayınlandı. İlana göre, personel alımı başvuruları başladı ve 5 Kasım’da sona erecek.