  • BIST 91.233
  • Altın 337,279
  • Dolar 6,4023
  • Euro 7,0233
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 16 °C
»

Yurtlarda karantina günleri: Çocuklara doğum günü pastası gönderiliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'dan gelen vatandaşlar, yurtlarda 14 günlük karantinalarının dolmasını bekliyor. Görevlilerce kitap, çiçek gibi hediyeler verilen vatandaşlar, çocuklarının doğum günlerini de odalarına gönderilen pastayla kutluyor.
Yurtlarda karantina günleri: Çocuklara doğum günü pastası gönderiliyor

Avrupa'nın farklı ülkelerinden 17 Mart'ta Türkiye'ye gelen 1955 vatandaş, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Güngören Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu, Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu, Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alındı.

Yurtlarda kalan vatandaşların, 14 günlük karantina süresi 30 Mart Pazartesi akşamı sona erecek. Son kez sağlık kontrolünden geçirilecek vatandaşlardan sağlık sorunu bulunmayanlar, pazartesi akşamı evlerine dönebilecek.

Bu arada, 1230 kişinin karantina altında bulunduğu Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda 100'ün üzerinde personel çalışıyor, 400'den fazla polis görev yapıyor. Yurtta, AFAD ve Kızılay ekipleri de görevlilere yardımcı oluyor. Vatandaşların temizlik, gıda, sağlık kontrolleri gibi her türlü ihtiyaçları görevliler tarafından karşılanıyor.

Vakumlu paketler içerisinde gelen yiyecekler, günde 3 öğün olarak karantina altındaki kişilere dağıtılıyor. Ana yemek haricinde ara öğünlerin de verildiği vatandaşlara çay ikramı yapılıyor.

Doğum günü olan çocukların odasına pasta yollanıyor
Her odada bir kişinin bulunduğu yurtta, ailece Türkiye'ye dönenler ise ailesiyle aynı odalarda kalıyor. Koridorlara da çıkması yasak olan vatandaşlar, karantina altında tutuldukları odalardan dışarı çıkmıyor. Yurt görevlileri tarafından ziyaret edilen vatandaşlara kitap, çiçek gibi hediyeler verilirken, küçük çocukların odalarına pasta yollanarak doğum günleri kutlanıyor.

Vatandaşlara her gün sağlık kontrolleri yapılıyor. Şu ana kadar kimsede sağlık sorunu çıkmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüm yurtta yatsı ezanından sonra dua edildi24 Mart 2020 Salı 09:56
  • Meteorolojiden uyardı: Sağanak yağış bekleniyor24 Mart 2020 Salı 09:36
  • Ankara'da 'Vefa Koordinasyon Grubu' ihtiyaçları karşılıyor23 Mart 2020 Pazartesi 16:42
  • Minarelerden dua sesleri yükselecek23 Mart 2020 Pazartesi 09:32
  • TRT-EBA TV'nin uydu frekans ve şifreli yayın platform bilgileri paylaşıldı23 Mart 2020 Pazartesi 08:48
  • Evlat nöbetinde 202. gün: "Anne 200 gündür burada"22 Mart 2020 Pazar 20:00
  • Düğünde takılan takıları 40 yıl sonra geri aldı22 Mart 2020 Pazar 15:15
  • Cübbeli Ahmet Hoca'dan açıklama: Korona'dan korunmak için okunacak dualar21 Mart 2020 Cumartesi 23:36
  • Bakan Koca'dan korona virüs açıklaması: İşte ölüm ve vaka sayısında son durum21 Mart 2020 Cumartesi 23:08
  • Koronaya yakalanan Cemil Taşçıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? 21 Mart 2020 Cumartesi 11:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti