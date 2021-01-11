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"Yürünecek çok yol var”

Eskiyen park ve yürüyüş yollarındaki yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yapımına başlanacak olan yeni park ve yürüyüş yollarında da denetimlerde bulundu.
"Yürünecek çok yol var”

Sporu ilçe genelinde yaygın hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Günün koşuşturmacası içinde insanların kendilerine zaman ayırabilecekleri, sağlıklı bir yaşam için spor yapabilecekleri mekanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Pursaklar'ın dört bir yanında gerçekleştirilen yeni parklarla ilçemize bambaşka bir hava kattık. Sporun temeli olan koşu ve yürüyüş yollarını yapıyoruz. Parklarda yürüyüş yollarımızın kalitesini artırmak için çeşitli projeler geliştiriyoruz. Hem yürüyüş hem de dinlence alanı olarak kullanılacak bu yollar, ilçemizin en gözde yerlerinden biri haline gelecek" dedi.

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Saray Fatih Mahallesinde yürüyüş yolu yapım çalışmalarına da devam eden Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilce genelindeki parklarda vatandaşların yürüyüş ve spor yapmak için kullandığı yumuşak zeminleri de yeniliyor.

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