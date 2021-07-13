Yusuf Amca hakka yürüdü

Kırşehirliler Vakfı kurucularından Yusuf Tıraş önceki gün hakka yürüdü. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Tıraş’ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Kırşehirlilerin Ankara’daki Ahi Babası olarak bilinen Yusuf Tıraş 12 Temmuz Pazartesi günü vefat etti. Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilen Tıraş’ın uzun süredir bir hastalıkla mücadele ettiği biliniyordu. 81 yaşında hayata gözlerini yuman Tıraş, evli ve iki çocuk babasıydı. Tıraş, bir dönemde Keçiören Belediye Başkanlığı’na adaylığını koymuştu.

CEMİYETTE YAPTIĞI ÇALIŞMALARLA TANINIYORDU

Kırşehir ve Çevre İlçeleri Dayanışma ve Kültür Derneği Kurucusu olan Yusuf Tıraş 81 yaşında hakka yürüdü. Tıraş, cemiyet hayatında yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. Asıl mesleği mali müşavir olan Tıraş’ın her yıl Ekim ayı içerisinde yaptığı ceviz festivali ise kendisi ile özleşmiş idi. “Kırşehirlileri bir arada görmekten mutluluk duyuyorum" cümlesini her etkinlikte dile getiren Tıraş, Kırşehirliler adına yaptığı çalışmalar ile biliniyordu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA