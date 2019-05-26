  • BIST 86.072
  • Altın 251,607
  • Dolar 6,0742
  • Euro 6,8075
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

Yusuf Güney Pursaklar’ı salladı

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, şarkılarını Pursaklar için seslendirdi.
Yusuf Güney Pursaklar’ı salladı

Pursaklar Belediyesi tarafından Şehit Salim Akgül Parkında gerçekleştirilen Ramazan Şenlikleri programı festival havasında geçti. Amfi tiyatrosunda düzenlenen konsere ilgi büyük oldu. 'Melekler Seni Bana Yazmış', 'Ördü Kader Ağlarını', Aşka İnat', 'Evlen Benimle', Bela Gözlerin', 'Kader Rüzgarı' gibi eski ve yeni albümündeki pek çok sevilen şarkıyı seslendirdi. Ünlü sanatçı Yusuf Güney’in seslendirdiği birbirinden güzel şarkı ve türkülere konsere katılan binlerce kişi eşlik edip doyasıya eğlendi. 

8-005.jpg

Konserin sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Sipahi, Başkan Ertuğrul Çetin’in selamlarını ileterek kendisine çiçek takdim edip teşekkür etti. Kısa bir açıklama yapan Ünlü Sanatçı Yusuf Güney ise Pursaklar’da olmaktan mutluluk duyduğunu, etkinlikte emeği geçen başta Ertuğrul Başkan olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükelçiden Başkan Altınok'a ziyaret27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:38
  • Başkan Altınok iftarını çocuklarla yaptı27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:35
  • Kahramankazan ‘İstişare Meclisi’ toplandı27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:30
  • Başkan Şimşek iftar yemeğini kendi dağıttı27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:26
  • Vergi ödeyeceklere Başkandan uyarı27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:23
  • Başkent güzelleşiyor27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:18
  • Keçiören Belediye Başkanı Altınok'a Büyükelçiden ziyaret27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:15
  • Baraj Doluluk Oranları 26 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ26 Mayıs 2019 Pazar 08:28
  • Elektrik Kesintisi 26 Mayıs 2019 Ankara - Başkent EDAŞ26 Mayıs 2019 Pazar 08:27
  • Su Kesintisi 26 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ26 Mayıs 2019 Pazar 08:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti