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Yusuf Kaplan'dan çok çarpıcı seçim sonucu yorumu

Muhafazakar camianın önemli kalemlerinden Yusuf Kaplan, İstanbul seçiminin kaybedilmesiyle ilgili "Bunun sorumluları en samimi eleştirileri bile topa tutan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin altını oyan AKP medyası ve yalaka tayfasıdır" dedi.
Yusuf Kaplan'dan çok çarpıcı seçim sonucu yorumu

Muhafazakar camianın önde gelen kalemlerinden, Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, yenilenen İstanbul seçiminin kaybedilmesiyle ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 45'e yüzde 54 gibi açık ara bir oy oranı ile kazandığı İstanbul seçimiyle ilgili Yusuf Kaplan "Bunun sorumluları en samimi eleştirileri bile topa tutan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin altını oyan AKP medyası ve yalaka tayfasıdır" dedi.

Yusuf Kaplan'ın twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"UYARI/YORUM Ak Parti'nin en büyük rakibi: AKP.
*
Kibir şımarma rantçılık ve duyarsızlaşma.
*
(Tekrar / 25.06.2018)"

"UYARI/YORUM Vaktinde gör-e-meyen gözler, öyle bir ân gelir ki, ağlamaya mahkûm olur. (Tekrar: 08.05.2019)"

"Başından beri söylüyorum:
Ekrem İmamoğlu AKP eliyle 2023'e hazırlanıyor...
*
Bunun sorumluları en samimi eleştirileri bile topa tutan
*
Erdoğan'ın ve AK Parti'nin altını oyan AKP medyası ve yalaka tayfasıdır."

"Şaşmaz ilke şu:
Nasılsanız öyle idare olunursunuz!"

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